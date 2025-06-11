بعمر الـ 61.. النجم الأميركي براد بيت يُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صور)

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وظهر بيت، 61 عاما، بقصّة شعر شبه حليقة مع لحية وشارب رماديين، ما شكل مفاجأة للجمهور والإعلام، خاصة أن هذه الإطلالة تعيد إلى الأذهان تسريحات اعتمدها في أوائل الألفية الجديدة، خلال فترة عرض أفلام مثل " " و" تويلف". خلال ظهوره في مكسيكو سيتي يوم الاثنين الماضي ضمن جولته الترويجية لفيلمه الجديد المستوحى من عالم سباقات ، والذي يُعرض في صالات السينما وIMAX بدءا من 27 حزيران الجاري، لفت النجم الأميركي الأنظار بإطلالة جديدة.وظهر بيت، 61 عاما، بقصّة شعر شبه حليقة مع لحية وشارب رماديين، ما شكل مفاجأة للجمهور والإعلام، خاصة أن هذه الإطلالة تعيد إلى الأذهان تسريحات اعتمدها في أوائل الألفية الجديدة، خلال فترة عرض أفلام مثل " " و" تويلف".

وتُعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها النجم الأميركي بهذا المظهر على السجادة الحمراء، بعدما شوهد في أيار الماضي بالقَصة نفسها أثناء قيادته في شوارع ، كما تصدّر غلاف عدد الصيف GQ بالتصفيفة ذاتها.



وكان بيت ظهر سابقا في موقع تصوير فيلم "فورمولا 1" في تشرين الأول الماضي بشعر قصير، بعدما حافظ لفترة على شعره الأشقر العسلي بإطلالة كلاسيكية. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كان هذا التحول جزءا من استعداداته لدور جديد أو مجرد تغيير في المظهر.(إرم نيوز)