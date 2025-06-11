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فنون ومشاهير

بعد تعرّضها لوعكة صحية مُفاجئة.. هذا وضع الإعلامية والممثلة اللبنانية الشهيرة (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 03:46
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بعدما كشفت الإعلامية والممثلة رولا بحسون عن تعرضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى، طمأنت المتابعين على وضعها الصحي.
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فقد نشرت رولا منشورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، قالت فيه: "شكرا من القلب على كم الرسائل يلي أثلجت قلبي. محبتكم كبيرة كتير بالحرب وبالسلم كنتوا جنبي. الحمدالله أزمة صحية عابرة وبتمرق. وعذرا من القلب انو ما قدرت رد على كل الرسائل.. بحيكم كتير".
 
وتابعت: "العودة إلى الشاشة قريبا بإذن الله". 
 
 
 
 
 
وكانت رولا نشرت صورة أطلت فيها من على سرير المستشفى وعلّقت عليها قائلة: "تآكل الجسد وأصبح ترابا في دار الفناء. يا خالقي ضع قلبي بين يديك. وأمسك بيدي مهما أخطأت".

يُذكر ان رولا عملت في قناة "الميادين" و"الغد" ومثلت في مسلسل "العميل" ومسلسل "وأخيرا".

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