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فنون ومشاهير

أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:21
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أثار الفنان المصري القدير يوسف فوزي في أحدث ظهور له موجة واسعة من التعاطف بين جمهوره، بعدما ظهرت عليه علامات التقدم في السن وتأثيرات إصابته بمرض شلل الرعاش، الذي أجبره على الابتعاد عن الأضواء منذ سنوات.
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وفي لقاء تلفزيوني مؤثر، تحدث فوزي عن تفاصيل يومه، قائلاً: "أعيش حياتي بهدوء مع زوجتي. أستيقظ في العاشرة صباحاً، أتناول الإفطار والدواء، لكنه مرهق جدًا ويتعبني ..بعدها أذهب إلى النادي وأجلس تحت الأشجار، لأني أحب الطبيعة".

وأضاف بنبرة حزينة: "أنا تعبان أوي.. افتكروني بالخير لما أموت .. أي حد يشوف عمل ليا يدعي لي ويفتكرني بالخير".

كما عبّر عن أمنيته في تقديم قصة حياته على الشاشة، مؤكدًا أنه يفضل أن يجسد دوره الفنان أمير كرارة، قائلاً: "بحب أمير كرارة، واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل، وكل أعماله حلوة، وبيحب الضحك جدا".

 يُذكر أن يوسف فوزي بدأ مسيرته الفنية بفيلم إيطالي بعنوان "سندباد وخليفة بغداد"، وشارك في أكثر من 150 عملًا فنيًا، منها أعمال بارزة مع نجوم كبار، مثل "الغول" و"عنتر شايل سيفه" مع عادل إمام، و"فتوة الناس الغلابة" مع فريد شوقي، و"النمر الأسود" مع أحمد زكي، الذي أُصيب خلال أحد مشاهد القتال بينهما. (إرم نيوز)
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