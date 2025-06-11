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فنون ومشاهير

هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:41
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انتشرت مؤخرا أنباء عن انفصال الفنانة المصرية دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان
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ولكن مصدر مقرب من دنيا سمير غانم أوضح في تصريحات إعلامية أن الانفصال لم يتم، وقال: "مفيش الكلام ده.. ولم يحدث طلاق.. والحمد لله هما كويسين".

يُذكر أنه يُعرض حاليًا للفنانة دنيا سمير غانم مسرحية "مكسرة الدنيا"، وهي من بطولة: الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، الفنان سامي مغاوري، الفنانة مريم محمود الجندي، الفنان صلاح الدالي، الفنان عبد الرحمن حسن، والمسرحية من إخراج أحمد الجندي ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.

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