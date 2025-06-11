هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟

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انتشرت مؤخرا أنباء عن انفصال الفنانة والإعلامي .ولكن مصدر مقرب من أوضح في تصريحات إعلامية أن الانفصال لم يتم، وقال: "مفيش الكلام ده.. ولم يحدث طلاق.. والحمد لله هما كويسين".يُذكر أنه يُعرض حاليًا للفنانة دنيا سمير غانم مسرحية "مكسرة الدنيا"، وهي من بطولة: الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان ، الفنان ، الفنان ، الفنانة مريم محمود الجندي، الفنان صلاح الدالي، الفنان حسن، والمسرحية من إخراج ومن إنتاج محمد .