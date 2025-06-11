تغيّر شكلها بشكل كامل.. فنانة عربية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة! (صور)

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وبدت الفنانة الكويتية بنحافة مفرطة بفستان أزرق قصير بأزرار، ونسقت معه حزام عريض باللون يبرز خصها النحيل ، وهو ما أثار قلق محبيها حول حالتها الصحية، لا سيما وأنها سبق ومرت بأزمة صحية خطرة قبل فترة. تسببت الفنانة بضجة كبيرة بأحدث ظهور لها بسبب تغيّر شكلها بالكامل وخسارة الكثير من وزنها الزائد.وبدت الفنانة الكويتية بنحافة مفرطة بفستان أزرق قصير بأزرار، ونسقت معه حزام عريض باللون يبرز خصها النحيل ، وهو ما أثار قلق محبيها حول حالتها الصحية، لا سيما وأنها سبق ومرت بأزمة صحية خطرة قبل فترة.

وإلى جانب شكل جسمها النحيف، فاجأت مرام الجمهور بتغيّر كبير في ملامح وجهها وبدت مختلفة تماماً لناحية شعرها الكثيف وملامحها ومكياجها القوي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول خضوعها للعديد من اللمسات التجميلية التي غيّرت ملامحها في حين أكد البعض الآخر أن هذا التغيير بسبب الفوتوشوب المبالغ فيه.(لها)