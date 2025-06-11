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فنون ومشاهير

تغيّر شكلها بشكل كامل.. فنانة عربية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة! (صور)

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:41
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تسببت الفنانة الكويتية مرام البلوشي بضجة كبيرة بأحدث ظهور لها بسبب تغيّر شكلها بالكامل وخسارة الكثير من وزنها الزائد.
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وبدت الفنانة الكويتية بنحافة مفرطة بفستان أزرق قصير بأزرار، ونسقت معه حزام عريض باللون الفضي يبرز خصها النحيل ، وهو ما أثار قلق محبيها حول حالتها الصحية، لا سيما وأنها سبق ومرت بأزمة صحية خطرة قبل فترة.
 
 
 
 
 
 
وإلى جانب شكل جسمها النحيف، فاجأت مرام البلوشي الجمهور بتغيّر كبير في ملامح وجهها وبدت مختلفة تماماً لناحية شعرها الكثيف وملامحها ومكياجها القوي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول خضوعها للعديد من اللمسات التجميلية التي غيّرت ملامحها في حين أكد البعض الآخر أن هذا التغيير بسبب الفوتوشوب المبالغ فيه.(لها)

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