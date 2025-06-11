26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تغيّر شكلها بشكل كامل.. فنانة عربية تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة! (صور)
Lebanon 24
11-06-2025
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت الفنانة
الكويتية
مرام البلوشي
بضجة كبيرة بأحدث ظهور لها بسبب تغيّر شكلها بالكامل وخسارة الكثير من وزنها الزائد.
Advertisement
وبدت الفنانة الكويتية بنحافة مفرطة بفستان أزرق قصير بأزرار، ونسقت معه حزام عريض باللون
الفضي
يبرز خصها النحيل ، وهو ما أثار قلق محبيها حول حالتها الصحية، لا سيما وأنها سبق ومرت بأزمة صحية خطرة قبل فترة.
وإلى جانب شكل جسمها النحيف، فاجأت مرام
البلوشي
الجمهور بتغيّر كبير في ملامح وجهها وبدت مختلفة تماماً لناحية شعرها الكثيف وملامحها ومكياجها القوي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول خضوعها للعديد من اللمسات التجميلية التي غيّرت ملامحها في حين أكد البعض الآخر أن هذا التغيير بسبب الفوتوشوب المبالغ فيه.(لها)
مواضيع ذات صلة
خسرت الكثير من وزنها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتغيير شكلها بالكامل وتطل بـ "لوك" جريء (صور)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بتغيير شكلها بالكامل وتطل بـ "لوك" جريء (صور)
11/06/2025 14:28:58
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعات طلاقهما.. زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل أمل علم الدين تغيّر شكلها! (صور)
Lebanon 24
بعد شائعات طلاقهما.. زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل أمل علم الدين تغيّر شكلها! (صور)
11/06/2025 14:28:58
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان طلاقهما قبل أسبوعين.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بظهورها برفقة طليقها (صور)
11/06/2025 14:28:58
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
استعادت رشاقتها.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بتغيير شكلها بعد ولادة ابنها (صور)
Lebanon 24
استعادت رشاقتها.. النجمة التركية الشهيرة تُفاجئ الجمهور بتغيير شكلها بعد ولادة ابنها (صور)
11/06/2025 14:28:58
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن وليد جنبلاط: هو زعيم الدروز
Lebanon 24
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن وليد جنبلاط: هو زعيم الدروز
06:35 | 2025-06-11
11/06/2025 06:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري تنشر صورة لزوجها وإبنها... شاهدوها
Lebanon 24
ديانا فاخوري تنشر صورة لزوجها وإبنها... شاهدوها
05:22 | 2025-06-11
11/06/2025 05:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
04:41 | 2025-06-11
11/06/2025 04:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
11/06/2025 04:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من روما.. فنانة عربية شهيرة تتغزّل بنفسها! (صور)
Lebanon 24
من روما.. فنانة عربية شهيرة تتغزّل بنفسها! (صور)
04:12 | 2025-06-11
11/06/2025 04:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)
02:18 | 2025-06-11
11/06/2025 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
Lebanon 24
غائبة عن الشاشة منذ سنوات طويلة... شاهدوا أحدث إطلالة لزوج نورمان أسعد وإبنها تيجان (فيديو)
10:23 | 2025-06-10
10/06/2025 10:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
00:47 | 2025-06-11
11/06/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
Lebanon 24
بغاية الجمال... إليكم آخر صورة للممثلة كارول الحاج على شاطىء البحر
07:40 | 2025-06-10
10/06/2025 07:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:35 | 2025-06-11
بالفيديو... ممثلة لبنانيّة عن وليد جنبلاط: هو زعيم الدروز
05:22 | 2025-06-11
ديانا فاخوري تنشر صورة لزوجها وإبنها... شاهدوها
04:41 | 2025-06-11
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
04:21 | 2025-06-11
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:12 | 2025-06-11
من روما.. فنانة عربية شهيرة تتغزّل بنفسها! (صور)
03:46 | 2025-06-11
بعد تعرّضها لوعكة صحية مُفاجئة.. هذا وضع الإعلامية والممثلة اللبنانية الشهيرة (صورة)
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 14:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24