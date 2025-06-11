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فنون ومشاهير

ديانا فاخوري تنشر صورة لزوجها وإبنها... شاهدوها

Lebanon 24
11-06-2025 | 05:22
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شاركت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" ديانا فاخوري، متابعيها على "انستغرام"، صورة لابنها دانيال، وزوجها جيري ماهر.
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وقالت ديانا تعليقاً على الصورة: "هذا الإبن من ذاك الاب".
 
 
 
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