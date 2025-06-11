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فنون ومشاهير

بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:34
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نشرت زينب فياض، صورة جديدة لابنتها دانييلا فواز، حفيدة الفنانة هيفا وهبي.
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وفي الصورة، ظهرت دانييلا وهي تضع "مكياج"، وعلّقت والدتها على إطلالتها بالقول: "رجعت على البيت لقيتها هيك عاملة بحالها، أكلتها أكل". 
 
  
 
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