بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي

نشرت ، صورة جديدة لابنتها ، حفيدة الفنانة .

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وفي الصورة، ظهرت وهي تضع "مكياج"، وعلّقت والدتها على إطلالتها بالقول: "رجعت على البيت لقيتها هيك عاملة بحالها، أكلتها أكل".