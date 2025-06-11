"ما فيش أغلى من الضنا".. هذا ما قالته فنانة شهيرة لتامر حسني ونجله (صورة)

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ووجهت بشرى رسالة لـ تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستعرام": "ربنا يطمنك عليه يا تامر ويشفيه ويعافيه.. مفيش أغلى من الضنا".يذكر أن النجم تامر حسني، كشف تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية لنجله "آدم" التي تعرض لها مؤخرا، وإجرائه عمليتين جراحيتين بسبب انفجار مفاجئ في الزائدة.