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فنون ومشاهير
"ما فيش أغلى من الضنا".. هذا ما قالته فنانة شهيرة لتامر حسني ونجله (صورة)
Lebanon 24
11-06-2025
|
15:48
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حرصت الفنانة بشرى على دعم "آدم" نجل المطرب
تامر حسني
، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين لإزالة الزائدة.
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ووجهت بشرى رسالة لـ تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستعرام": "ربنا يطمنك عليه يا تامر ويشفيه ويعافيه.. مفيش أغلى من الضنا".
يذكر أن النجم تامر حسني، كشف تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية لنجله "آدم" التي تعرض لها مؤخرا، وإجرائه عمليتين جراحيتين بسبب انفجار مفاجئ في الزائدة.
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