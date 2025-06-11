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فنون ومشاهير

بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين.. هذا ما كشفه تامر حسني عن حالة ابنه الصحية وحذر من هذا الأمر

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:44
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روى الفنان المصري تامر حسني للمرة الأولى تفاصيل حالة نجله آدم الصحية مؤكداً إصابته بانفجار في الزائدة الدودية، محذراً الآباء والأمهات بضرورة متابعة حالة أبنائهم خاصة في حالة إصابتهم بالسخونة وضرورة عرضهم على الطبيب بشكل فوري.
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وكتب تامر عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس".

تابع: "بقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم، ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص، لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة".

وواصل تامر: "اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومحزنة أوي وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر".

ودعا تامر لنجله بالشفاء قائلاً: "يارب، بحق كن فيكون، اشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يارب، وأحب أقول تاني شكراً من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق.. متشكر أوي يا جماعة شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه وأنا برضو بدعيلكم وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها.. وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".(لها)

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