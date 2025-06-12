بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)

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ونشر مسلم صورة لزوجته وهي على فراش المرض، وعلق عليها بالقول: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي .. ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب ليكي ولا ليا الخير .. ربنا يحفظك ليا". كشف مطرب المهرجانات المصري مسلم عبر حسابه على إنستغرام تعرّض زوجته لأزمة صحية مفاجئة وذلك بعد نحو 3 أسابيع من احتفالهما بزفافهما.ونشر مسلم صورة لزوجته وهي على فراش المرض، وعلق عليها بالقول: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي .. ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب ليكي ولا ليا الخير .. ربنا يحفظك ليا".

يُذكر أن حفل زفاف مسلم وزوجته يارا تامر، أُقيم يوم 20 أيار الماضي، في أحد أشهر ، وقد أثار مسلم الجدل وقتها بسبب إطلالته الغربية.







