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فنون ومشاهير

بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 00:30
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كشف مطرب المهرجانات المصري مسلم عبر حسابه على إنستغرام تعرّض زوجته يارا تامر لأزمة صحية مفاجئة وذلك بعد نحو 3 أسابيع من احتفالهما بزفافهما.
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ونشر مسلم صورة لزوجته وهي على فراش المرض، وعلق عليها بالقول: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي .. ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب ليكي ولا ليا الخير .. ربنا يحفظك ليا".
 
 
 
يُذكر أن حفل زفاف مسلم وزوجته يارا تامر، أُقيم يوم 20 أيار الماضي، في أحد أشهر فنادق القاهرة، وقد أثار مسلم الجدل وقتها بسبب إطلالته الغربية.




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