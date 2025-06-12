بعد فسخ خطوبتها من شاب بريطاني.. ابنة عمرو دياب في علاقة حب جديدة وهذا هو سعيد الحظ

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يبدو ان نور ابنة الفنان والفنانة رضا، تجاوزت أحزان فَسخ خطبتها من خطيبها ، لتقرر بدء جديدة.الفصل الجديد من حياة نور العاطفية قررت فيه البدء من جديد لتجاوز أحزان الماضي، وذلك بعد خطوبتها من شاب بريطاني قبل نحو 4 سنوات، إلا أنّ قصة الحب الماضية لم يكتب لها أن تكتمل، لتقرر نور حذف جميع الصور والفيديوهات التي سبق ونشرتها من قَبل مع خطيبها البريطاني، لتؤكد انفصالها عنه بالفعل.من هو حُب نور الجديد؟يبدو أنّ نور بدأت فصلاً جديداً من حياتها العاطفية بعد فترة من فسخ خطوبتها الأولى، حيث تردّد أنّ ابنة الهضبة قد ارتبطت بشاب يدعى ياسين رشدي، وهو ممثل ومدرب رقص "الباتشاتا"، الذي تعاون مع نور لفتح أحد الأماكن المخصصة للتدريب على تلك الرقصة، ليدشن حساباً خاصاً عبر إنستغرام لمشروعهما الجديد، وشاركا الجمهور بمقاطع فيديوهات خلال أدائهما لتلك الرقصة في عِدّة مرات مختلفة.قصة الحب التي شهد عليها عدد من المقربين منهما، جاء بالتزامن مع عيد ميلاد نور هذا العام، حيث حرص ياسين على تهنئتها برسالة رومانسية لفتت انتباه الجمهور، فنشر عبر حسابه مقطع فيديو يضم عدة رقصات تجمعه بنور، وفي الخلفية أغنية "صدقني خلاص" التي غناها النجم ؛ ولكن بصوت ياسين نفسه. حيث علق على الفيديو بكلمات رومانسية للغاية، فقال: " ... كل يوم معك هو شيء أنا ممتن له، ولكن اليوم هو مميز للغاية إنه عنك، قلبك نورك وكل شيء يجعلك ما أنت عليه... أنت جميلة من الداخل والخارج، لطيفة جدا ومليئة بذلك السحر النادر ، فقط الأرواح الحقيقية والنقية... أنت تتألقين دون أن تحاولي، برشاقة في كيفية حركتك وجمالك في كل نظرة، عيناك تقول الكثير وابتسامتك تجعل كل شيء أفضل".يشار إلى أن نور هي الابنة الكبرى لعمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، قبل أن ينفصلا، وتزوج عمرو دياب لاحقاً بزينة عاشور، وأنجب مِنها توأماً هما وكينزي، وآخر بناته هي جنى التي رُزق بِها.(نواعم)