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فنون ومشاهير

نسرين طافش غاضبة ومُستاءة .. إليكم السبب

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:25
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اجتاحت الفنان المصري خالد الصاوي وباقي فريق عمل فيلم "المصيف" حالة من الغضب والاستياء بعد توقف التصوير لأكثر من عام.
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وعلمت "لها" أن عدداً كبيراً من المشاركين في الفيلم قرروا التقدّم بشكوى جماعية الى نقابتَي الممثلين والسينمائيين ضد صنّاع الفيلم، فيما هدد بعضهم بالانسحاب منه بسبب التأجيل الذي طال لنحو العام، حيث بدأ تصوير الفيلم في تموز 2024، أي منذ حوالى العام، ولكنه توقف بشكل مفاجئ بعد تصوير يوم واحد فقط.

ويضم فيلم "المصيف" في بطولته كلًا من: خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، نبيل عيسى، بسنت السبقي، محمد العمروسي...، وهو من تأليف وإخراج سليم العدوي، وإنتاج عادل أبو النصر. (لها)
 
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