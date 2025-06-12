نسرين طافش غاضبة ومُستاءة .. إليكم السبب

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اجتاحت الفنان المصري وباقي فريق عمل فيلم "المصيف" حالة من الغضب والاستياء بعد توقف التصوير لأكثر من عام.وعلمت "لها" أن عدداً كبيراً من المشاركين في الفيلم قرروا التقدّم بشكوى جماعية الى نقابتَي الممثلين والسينمائيين ضد صنّاع الفيلم، فيما هدد بعضهم بالانسحاب منه بسبب التأجيل الذي طال لنحو العام، حيث بدأ تصوير الفيلم في 2024، أي منذ حوالى العام، ولكنه توقف بشكل مفاجئ بعد تصوير فقط.ويضم فيلم "المصيف" في بطولته كلًا من: خالد ، ، ، نبيل ، بسنت السبقي، ...، وهو من تأليف وإخراج سليم ، وإنتاج عادل . (لها)