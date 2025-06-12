أصيب بسكتة قلبية.. وفاة ممثل قدير وهذه أبرز أعماله (صورة)

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وبرز يولين في أعمال شهيرة مثل مسلسل Ozark، وBillions، وFrasier، إلى جانب مشاركته في أفلام Scarface، وClear and Present Danger، وTraining Day. كما رشح لجائزة " " عام 1996 عن تجسيده شخصية زعيم عصابة في مسلسل Frasier. عن عمر ناهز 88 عاما، توفي الممثل الأميركي يولين، المعروف بأدواره في السينما والمسرح والتلفزيون، إثر إصابته بسكتة قلبية، وفق ما أعلنت عائلته.وبرز يولين في أعمال شهيرة مثل مسلسل Ozark، وBillions، وFrasier، إلى جانب مشاركته في أفلام Scarface، وClear and Present Danger، وTraining Day. كما رشح لجائزة " " عام 1996 عن تجسيده شخصية زعيم عصابة في مسلسل Frasier.

وبدأ يولين مسيرته المسرحية عام 1963 في ، وظهر لأول مرة على في عام 1980 من خلال مسرحية Watch on the Rhine. وواصل أداء أدوار بارزة في عدد من الأعمال المسرحية، أبرزها The Visit، وكان آخر ظهور له في Hedda Gabler عام 2001.



وشملت مسيرته الفنية عروضا بارزة خارج ، وشارك في مسرحيات عدة في وأوروبا، من بينها Death of a Salesman في ، وCat on a Hot Tin Roof في مهرجان تشوتوكوا. كما أخرج عددا من الأعمال المسرحية منها The Glass Menagerie، وThe Man Who Came to Dinner.



وإلى جانب التمثيل، عمل يولين في التدريس، حيث حاضر في جوليارد، وكلية للفنون، واستوديوهات HB.



وكان من المقرر أن يشارك قبل وفاته في مسلسل جديد بعنوان American Classic من إنتاج MGM+، إلى جانب كيفن ولورا ليني، ومن إخراج الذي وصفه بأنه "من أعظم الفنانين الذين قابلهم"، مشيدا بموهبته وروحه المتجددة. (إرم نيوز)