28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد اعلانه أمس مرض زوجته.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المستشفى (صورة)
Lebanon 24
12-06-2025
|
04:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
يارا تامر
زوجة المطرب الشعبي المصري مسلم تعرّض الأخير لوعكة صحية، بعدما تعرضت هي بالأمس لأزمة تنفسية.
Advertisement
وطالبت يارا متابعيها بالدعاء لزوجها ونشرت صورة له من داخل المستشفى.
وقالت يارا عبر حسابها على "
انستغرام
": "لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا باليل وهو يتعب الصبح بالشكل ده ، اللهم لا اعتراض على قضاء الله بس والله احنا تعبنا ادعوا لمسلم عشان تعبان اوى وقلبى واجعني عليه واحنا ملناش إلا بعض".
وكان مسلم أعلن أمس الأربعاء تعرّض زوجته يارا تامر، لأزمة صحية مفاجئة، وذلك بعد 3 أسابيع من احتفالهما بحفل زفافهما.
مواضيع ذات صلة
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة... فنان شهير جدًا يُنقل إلى المستشفى بشكل عاجل (صورة)
12/06/2025 15:35:08
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
Lebanon 24
تعرّضت لوعكة صحية.. فنانة شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها (صورة)
12/06/2025 15:35:08
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
12/06/2025 15:35:08
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
Lebanon 24
تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء
12/06/2025 15:35:08
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفاة ممثل شاب بظروفٍ غامضة... صحيفة تكشف تفاصيل مفاجئة وشقيقته تنفي
Lebanon 24
وفاة ممثل شاب بظروفٍ غامضة... صحيفة تكشف تفاصيل مفاجئة وشقيقته تنفي
07:30 | 2025-06-12
12/06/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فيديو ناصيف زيتون... إليكم بالصورة ما قالته دانييلا رحمة له فهل تغار عليه؟
Lebanon 24
بعد فيديو ناصيف زيتون... إليكم بالصورة ما قالته دانييلا رحمة له فهل تغار عليه؟
06:35 | 2025-06-12
12/06/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)
Lebanon 24
"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)
05:24 | 2025-06-12
12/06/2025 05:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني غير قادر على تأمين دواء لأحد أفراد عائلته المُصاب بالسرطان.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي لبناني غير قادر على تأمين دواء لأحد أفراد عائلته المُصاب بالسرطان.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)
04:40 | 2025-06-12
12/06/2025 04:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. وفاة ممثل قدير وهذه أبرز أعماله (صورة)
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. وفاة ممثل قدير وهذه أبرز أعماله (صورة)
03:36 | 2025-06-12
12/06/2025 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
08:34 | 2025-06-11
11/06/2025 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:30 | 2025-06-12
وفاة ممثل شاب بظروفٍ غامضة... صحيفة تكشف تفاصيل مفاجئة وشقيقته تنفي
06:35 | 2025-06-12
بعد فيديو ناصيف زيتون... إليكم بالصورة ما قالته دانييلا رحمة له فهل تغار عليه؟
05:24 | 2025-06-12
"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)
04:40 | 2025-06-12
إعلامي لبناني غير قادر على تأمين دواء لأحد أفراد عائلته المُصاب بالسرطان.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)
03:36 | 2025-06-12
أصيب بسكتة قلبية.. وفاة ممثل قدير وهذه أبرز أعماله (صورة)
03:25 | 2025-06-12
نسرين طافش غاضبة ومُستاءة .. إليكم السبب
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 15:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24