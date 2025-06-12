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فنون ومشاهير

بعد اعلانه أمس مرض زوجته.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويدخل المستشفى (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:55
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كشفت يارا تامر زوجة المطرب الشعبي المصري مسلم تعرّض الأخير لوعكة صحية، بعدما تعرضت هي بالأمس لأزمة تنفسية. 
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وطالبت يارا متابعيها بالدعاء لزوجها ونشرت صورة له من داخل المستشفى. 
 
 
 
 
وقالت يارا عبر حسابها على "انستغرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنا باليل وهو يتعب الصبح بالشكل ده ، اللهم لا اعتراض على قضاء الله بس والله احنا تعبنا ادعوا لمسلم عشان تعبان اوى وقلبى واجعني عليه واحنا ملناش إلا بعض".

وكان مسلم أعلن أمس الأربعاء تعرّض زوجته يارا تامر، لأزمة صحية مفاجئة، وذلك بعد 3 أسابيع من احتفالهما بحفل زفافهما.
 
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