"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)

تُوفِيَ ويلسن أحد مؤسسي فرقة " " الأميركية، عن عمر ناهز 82 عاماً.

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وقالت عائلته في بيان: "نُعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة والدنا الحبيب براين ويلسن، لا نجد كلمات للتعبير عن مشاعرنا الآن".

وتجدر الإشارة إلة أنّ ويلسن وفرقته "بيتش " ساهما في انتشار موسيقى "السيرف روك" مطلع الستينات.

ومن أشهر الأغاني التي قدّمتها الفرقة "سيرفن يو إس إيه" و"غود فايبريشنز" و"آي غيت اراوند" و"كوكومو". (الامارات 24)