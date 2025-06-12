Advertisement

فنون ومشاهير

"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1374015-638853282503209208.jpg
Doc-P-1374015-638853282503209208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُوفِيَ براين ويلسن أحد مؤسسي فرقة "بيتش بويز" الأميركية، عن عمر ناهز 82 عاماً.
Advertisement
وقالت عائلته في بيان: "نُعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة والدنا الحبيب براين ويلسن، لا نجد كلمات للتعبير عن مشاعرنا الآن".
وتجدر الإشارة إلة أنّ ويلسن وفرقته "بيتش بويز" ساهما في انتشار موسيقى "السيرف روك" مطلع الستينات.
 
 
ومن أشهر الأغاني التي قدّمتها الفرقة "سيرفن يو إس إيه" و"غود فايبريشنز" و"آي غيت اراوند" و"كوكومو". (الامارات 24)
 
 
 
 
<a class='entities-links' href='/entity/140712/بريان-ويلسون/ar/1?utm_term=PublicFigures-بريان-ويلسون&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بريان-ويلسون&id=86659&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بريان ويلسون</a>: قلوب الجماهير محطمة: وفاة <a class='entities-links' href='/entity/1764200267/بريان/ar/1?utm_term=PublicFigures-بريان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بريان&id=140604&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بريان</a> ويلسون، نجم فريق بيتش بويز، عن عمر ناهز 82 عامًا - لن تصدقوا الإرث الذي تركه وراءه - صحيفة إيكونوميك تايمز
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة جندي الهندسة القتالية الذي سقط في معركة شمال قطاع غزة
lebanon 24
12/06/2025 17:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب يعبّر عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات
lebanon 24
12/06/2025 17:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور صحّته ومعاناته من غيبوبة شبه تامّة.. وفاة فنان معروف (صورة)
lebanon 24
12/06/2025 17:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تسبب بحالة من الحزن والقلق بين جمهوره... ما صحة خبر وفاة الفنان القدير دريد لحام؟
lebanon 24
12/06/2025 17:55:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:07 | 2025-06-12
08:58 | 2025-06-12
07:30 | 2025-06-12
06:35 | 2025-06-12
04:55 | 2025-06-12
04:40 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24