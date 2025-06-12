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فنون ومشاهير
"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)
Lebanon 24
12-06-2025
|
05:24
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تُوفِيَ
براين
ويلسن أحد مؤسسي فرقة "
بيتش بويز
" الأميركية، عن عمر ناهز 82 عاماً.
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وقالت عائلته في بيان: "نُعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة والدنا الحبيب براين ويلسن، لا نجد كلمات للتعبير عن مشاعرنا الآن".
وتجدر الإشارة إلة أنّ ويلسن وفرقته "بيتش
بويز
" ساهما في انتشار موسيقى "السيرف روك" مطلع الستينات.
ومن أشهر الأغاني التي قدّمتها الفرقة "سيرفن يو إس إيه" و"غود فايبريشنز" و"آي غيت اراوند" و"كوكومو". (الامارات 24)
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