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فنون ومشاهير
وفاة ممثل شاب بظروفٍ غامضة... صحيفة تكشف تفاصيل مفاجئة وشقيقته تنفي
Lebanon 24
12-06-2025
|
07:30
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توفي عارض الأزياء والنجم التلفزيوني الكوري الجنوبي
كيم جونغ سوك
، عن عمر ناهز 29 عاماً.
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ووفقاً لما نشرته صحيفة "دايلي ميل"، فإن شاباً في العشرينيات من عمره توفي بعد سقوطه من مبنى سكني شاهق في مدينة هانام في مقاطعة جيونجي، عقب مشادة كلامية مع صديقته.
وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن تحطيم زجاجة خلال الشجار، مما دفع البعض للتكهن بأن سوك قد أقدم على الانتحار، لتفادي التعامل مع الشرطة.
وتعليقاً على هذه الشائعات، خرجت شقيقته عن صمتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نافية صحة الادعاءات التي ربطت وفاته بحادث عنيف مع صديقته، وقالت: "المعلومات الكاذبة المنتشرة على الإنترنت تُسبب ألماً بالغاً لعائلتنا"، وأكّدت أنّ "شقيقها لم يكن في حالة سُكر ولم يقتحم منزل صديقته كما تردد". (الامارات 24)
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