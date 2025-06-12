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فنون ومشاهير

بعد فيديو ناصيف زيتون... إليكم بالصورة ما قالته دانييلا رحمة له فهل تغار عليه؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:35
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علّقت الممثلة دانييلا رحمة، على الفيديو الذي نشره زوجها الفنان السوريّ ناصيف زيتون عبر حسابه على "انستغرام"، من "كليب" أغنيته الجديدة.
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وفي الفيديو، يدخل ناصيف ليقول لإحدى الشابات "فيه حدا بحياتك؟ أنا ما فيه حدا".
 
 
وقالت دنييلا تعليقاً على حديث زوجها في "الكليب": "والله شو"، ليردّ عليها بالضحك مع "إيموجي" لقلبٍ أحمر.
 
 
ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنّ دانييلا تغار على ناصيف. 
 
 
 
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