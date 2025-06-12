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فنون ومشاهير
بعد فيديو ناصيف زيتون... إليكم بالصورة ما قالته دانييلا رحمة له فهل تغار عليه؟
Lebanon 24
12-06-2025
|
06:35
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علّقت الممثلة
دانييلا رحمة
، على الفيديو الذي نشره زوجها الفنان السوريّ
ناصيف زيتون
عبر حسابه على "
انستغرام
"، من "كليب" أغنيته الجديدة.
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وفي الفيديو، يدخل
ناصيف
ليقول لإحدى الشابات "فيه حدا بحياتك؟ أنا ما فيه حدا".
وقالت دنييلا تعليقاً على حديث زوجها في "الكليب": "والله شو"، ليردّ عليها بالضحك مع "إيموجي" لقلبٍ أحمر.
ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنّ
دانييلا
تغار على ناصيف.
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