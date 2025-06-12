بعد فيديو ناصيف زيتون... إليكم بالصورة ما قالته دانييلا رحمة له فهل تغار عليه؟

علّقت الممثلة ، على الفيديو الذي نشره زوجها الفنان السوريّ عبر حسابه على " "، من "كليب" أغنيته الجديدة.

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وفي الفيديو، يدخل ليقول لإحدى الشابات "فيه حدا بحياتك؟ أنا ما فيه حدا".

وقالت دنييلا تعليقاً على حديث زوجها في "الكليب": "والله شو"، ليردّ عليها بالضحك مع "إيموجي" لقلبٍ أحمر.

ورأى العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنّ تغار على ناصيف.