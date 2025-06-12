طُعِنَت أكثر من 20 مرّة... مقتل مؤثرة في مركز للتسوّق!

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شهد أحد مراكز التسوق في مدينة البرازيلية جريمة مروعة، راحت ضحيتها المؤثرة في مجال الكتب دي ، البالغة من العمر 36 عامًا، بعدما تعرّضت لأكثر من 20 طعنة على يدّ عامل نظافة في قاعة الطعام.وبحسب الشرطة، هاجم الجاني كلاوديو إليزو، الضحية بشكل مفاجئ أثناء تناولها الغداء في مركز التسوق، ثم لاذ بالفرار واقتحم أحد المكاتب حيث تسبب بأضرار في الممتلكات قبل أن تتمكن السلطات من اعتقاله.وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه أقدم على قتل تايس بعدما رفضت الدخول في علاقة عاطفية معه، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة. (ارم نيوز)