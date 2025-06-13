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فنون ومشاهير

بعد "فضيحة" طلاقه الأخيرة.. هل سيتزوج أحمد السقا مُجدداً؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:38
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روى الفنان المصري أحمد السقا تفاصيل مؤثرة من حياته الخاصة، مستعيدًا لحظات الفقد الأولى في حياته، ومؤكدًا تقديره لزوجته السابقة مها الصغير، واصفًا إياها بأنها "ست فاضلة".
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وقال أحمد السقا خلال لقائه في برنامج تفاعلكم على شاشة "العربية"، أنه تعلم دفن الموتى في سن مبكرة، حين كان لا يزال في الصف الأول الإعدادي، مشيرًا إلى أن جده هو من علّمه ذلك. 

وتابع: "الموت هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا، وهو مش شر زي ما ناس كتير بتفتكر. ودفن الموتى ليه بروتوكول خاص، وكل وفاة ليها طريقتها.. وربنا أراد أتعلمه بدري."

وأوضح أن تلك التجربة أثّرت في طريقة تعامله مع الفقد لاحقًا، وأكسبته وعيًا خاصًا بطقوس الموت والوداع.

واعترف السقا بأن هناك لحظة واحدة لم يتمكن من تحمّلها في حياته، وهي وفاة صديقه الفنان سليمان عيد، الذي رافقه لمدة 26 عامًا. قال السقا: "الوحيد اللي مقدرتش أدفنه هو سليمان عيد.. الناس استغربت، قولتلهم: هدفن نفسي؟! ده مش صاحبي، ده أخويا.. 26 سنة ما سبناش بعض يوم واحد."

وعندما سُئل من أوصى له بأن يتولى دفنه، أجاب السقا بطرافته المعهودة: "معروف عني الجدعنة.. فأنا هدفن نفسي!"، في إشارة مرحة إلى استقلاليته وقوة شخصيته، حتى فيما يتعلق بالمواقف المصيرية.

وتحدث السقا عن علاقته بزوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، نافيًا وجود أي خلافات بينهما. وقال: "أنا حاليًا سينغل، لكن ده ما ينفيش احترامي لأم أولادي، اللي كانت وما زالت ست فاضلة، ربت أولادنا بأفضل شكل، وإحنا على تواصل دايم ومفيش بينا أي خلافات."

وأكد أن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة والاحترام المتبادل، وأن ما يجمعهما كوالدين أهم من أي تغيير في وضع العلاقة الزوجية.

وقال السقا : "حاليًا لن أكرر تجربة الزواج .. لأني لسه منفصل طازه .. وأنا عندي 3 أهم من أي حاجة دلوقتي .. وهما ولادي ياسين وحمزة ونادية".

واختتم السقا اللقاء بنفيه لتصريحات نُسبت إليه مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعضها لا يمتّ له بصلة. وقال: "في كلام بيتنشر على السوشيال ميديا ما طلعش مني خالص."(العين)
 
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