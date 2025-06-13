بعد تعرّضها لأزمة صحية مُفاجئة وعدم قدرة الأطباء على تشخيص حالتها.. هذا ما طلبته ملك أحمد زاهر (صور)

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وأكدت ملك أن الطاقم الطبي لم يتمكن حتى الآن من تشخيص الحالة، ولذلك طلبت الدعاء من كل جمهورها ومحبيها.



وكتبت ملك، عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الشخصي في "إنستغرام" منشوراً قالت فيه: "اللّهم ربّ الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللّهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتعافيني وتمسح عني كل ألم يا أرحم الراحمين. اللّهم اشفِ جسدي من كل ضعف، وقلبي من كل همّ، وعقلي من كل قلق، واملأني يقيناً أن ما عندك خير مما فقدت". تواصل الفنانة الطلب من متابعيها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" الدعاء لها بالشفاء، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية إثر تعرضها لوعكة شديدة في الأيام الأخيرة.وأكدت ملك أن الطاقم الطبي لم يتمكن حتى الآن من تشخيص الحالة، ولذلك طلبت الدعاء من كل جمهورها ومحبيها.وكتبت ملك، عبر خاصية القصص المصوّرة المُلحقة بحسابها الشخصي في "إنستغرام" منشوراً قالت فيه: "اللّهم ربّ الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللّهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتعافيني وتمسح عني كل ألم يا أرحم الراحمين. اللّهم اشفِ جسدي من كل ضعف، وقلبي من كل همّ، وعقلي من كل قلق، واملأني يقيناً أن ما عندك خير مما فقدت".

ثم أتبعت ملك المنشور بآخر قالت فيه: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللّهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

وكانت ملك قد كشفت عن تعرّضها لأزمة صحية مفاجئة، مشيرةً الى أنها نادراً ما تشارك تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور، لكنها قررت هذه المرة أن تخرج عن العادة بسبب ظروف مرضها القاسية، لتقول: "أنا عمري ما كنت بنزّل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزّل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالباً كنت باخدها بهزار... بس حبّيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاّني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف".(لها)