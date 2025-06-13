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فنون ومشاهير
لا يزال في المستشفى.. بسمة بوسيل تطلب الدعاء لنجلها "آدم" وتُثير قلق الجمهور (صورة)
Lebanon 24
13-06-2025
|
04:09
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تستمر الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
بالدعاء لنجلها آدم بالشفاء وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية وخضوعه لعمليتين جراحيتين بسبب انفجار الزائدة المفاجئ.
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ونشرت بسمة صورة عبر خاصية الستوري على إنستغرام برفقة آدم وعلقت عليها بالقول: "ربي لقد أصابه من التعب ما يكفيه وأنت أعلم بحاله، اللهم أنت الشافي المعافي، اللهم انثر العافيه في جسده،
يا رب
خفف عنه كل ألم يشعر به، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك اللهم ألبسه الصحة والعافية يا رب العالمين".
وقد أثار هذا المنشور قلق المتابعين الذين تمنوا الشفقاء العاجل لأدم.
وكان الفنان
تامر حسني
كشف تفاصيل حالة ابنخ آدم الصحية بعد دخوله العناية المركزة، موضحًا أنه خضع لعمليتين جراحيتين بسبب انفجار الزائدة، موجهًا نصائح لمتابعيه بضرورة أخذ حذرهم من الأعراض التي تسبق انفجار الزائدة.
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