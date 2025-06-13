يرقد مع زوجته في المستشفى.. الفنان الشهير يتحدث عن وضعه الصحي ويوجه اتهاما لنقيب الفنانين!

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تحدث المطرب الشعبي المصري مسلم عن تفاصيل أزمته الصحية، موضحًا أنه تعرض لانسداد في أحد شرايين القلب.وكتب مسلم عبر حسابه بموقع : "حسبي الله ونعم الوكيل والله دا ما يرضي ربنا، الصبح يتسد ليا شريان في القلب، وبليل أنا ومراتي بنموت، تدعوا لنا، أنا حرفيا شوفت الموت الصبح".ووجه مسلم في رسالته اتهامًا مباشرًا لنقيب المهن الموسيقية، الفنان ، محمله جزءًا من المسؤولية عن الحالة التي وصل إليها، حيث كتب:" حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سبب في مرضنا كدا، محدش همه زعل الإنسان ولا بينام بليل عامل إزاي بسبب ناس ظلمه كتير وأنتم عارفين كويس هما مين والله ما مسامحك يا مصطفى يا كامل".