ميريام فارس تنشر صورة جديدة لابنيها جايدن ودايف

نشرت الفنانة ، صورة جديدة لابنيها جايدن ودايف، على خاصية " " عبر حسابها على " ".

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وكالعادة، لم تكشف فارس عن وجه إبنيها، واكتفت بنشر صورة لهما، وهما لا ينظران إلى الكاميرا.