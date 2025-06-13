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فنون ومشاهير

ميريام فارس تنشر صورة جديدة لابنيها جايدن ودايف

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:18
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نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة جديدة لابنيها جايدن ودايف، على خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
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وكالعادة، لم تكشف فارس عن وجه إبنيها، واكتفت بنشر صورة لهما، وهما لا ينظران إلى الكاميرا.
 
 
 
 
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