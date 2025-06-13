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فنون ومشاهير
ميريام فارس تنشر صورة جديدة لابنيها جايدن ودايف
Lebanon 24
13-06-2025
|
09:18
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نشرت الفنانة
ميريام فارس
، صورة جديدة لابنيها جايدن ودايف، على خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
".
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وكالعادة، لم تكشف فارس عن وجه إبنيها، واكتفت بنشر صورة لهما، وهما لا ينظران إلى الكاميرا.
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