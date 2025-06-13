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فنون ومشاهير

هجوم عنيف.. والد ياسمين صبري يُطالب بترحيل فنانة شهيرة من مصر إليكم السبب

Lebanon 24
13-06-2025 | 23:51
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قام والد الفنانة المصرية ياسمين صبري الطبيب أشرف صبري، بمهاجمة النجمة التونسية هند صبري، بسبب دعمها قافلة مساعدات برية انطلقت من تونس إلى غزة.
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وكتب صبري في تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك": "تخيلوا الممثلة هند صبري التونسية اللي مصر عملتها بتدعم القافلة التونسية ضدد رأي شعب مصر وحكومتها. دول ناس احنا بنرفعهم ونشهرهم عشان يحقروا اراء المصريين في اعمال غير قانونية".

واضاف: "اللي مش عاجبه مصر واهلها يسيبها ويروح لبلده".

وختم بقوله: "اطالب بترحيل هند صبري من مصر وفصلها من نقابة الممثلين المصرية".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً حول القافلة، أكّدت فيه أنها ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وشدّدت على أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".

وأشار البيان إلى أن" السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية".

ونوهت وزارة الخارجية بأنه "سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية".

وأكدت مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أية طلبات أو التجاوب مع أية دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

وأشارت إلى أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.(لها)
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