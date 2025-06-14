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فنون ومشاهير
بعد إطلالتها المُثيرة.. هكذا علّقت نجمة تركية شهيرة على الانتقادات
Lebanon 24
14-06-2025
|
01:22
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للمرة الأولى ردّت النجمة
التركية
سيرا بيرينك على الانتقادات التي طاولت إطلالتها بقالب من الجبس في في
باريس
في وقت سابق.
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وقالت سيرا: "صديقتي في باريس لديها ورشة عمل خاصة بالقوالب كالتي ظهرت بها، أردتُ دعمها، وأعجبني ما صنعناه معاً، فشاركت الصورة". وأضافت: "بالطبع أنا منزعجة بعض الشيء. الجميع ينزعج، لكن لا يهمّ، فهذه الأمور قد تحدث لنا جميعاً، وستستمر في الحدوث. لذا، هي ليست مشكلة. المهم هو رأيي. أنا لا أشتكي".
يُذكر أن سيرا بيرينك حققت شهرة واسعة في العالم العربي، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل الكذبة Yalan، إلى جانب الفنانين
الأتراك
: أصليهان جونر وفياز
دومان
وإيلول تمبلر ويشيم
جيرين
بوز
أوغلو
وأوزغه براق وأمير بندرليوغلو...
وشاركت أيضاً في بطولة مسلسل "أصدقاء العمر". (لها)
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