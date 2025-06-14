بعد إطلالتها المُثيرة.. هكذا علّقت نجمة تركية شهيرة على الانتقادات

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للمرة الأولى ردّت النجمة سيرا بيرينك على الانتقادات التي طاولت إطلالتها بقالب من الجبس في في في وقت سابق.وقالت سيرا: "صديقتي في باريس لديها ورشة عمل خاصة بالقوالب كالتي ظهرت بها، أردتُ دعمها، وأعجبني ما صنعناه معاً، فشاركت الصورة". وأضافت: "بالطبع أنا منزعجة بعض الشيء. الجميع ينزعج، لكن لا يهمّ، فهذه الأمور قد تحدث لنا جميعاً، وستستمر في الحدوث. لذا، هي ليست مشكلة. المهم هو رأيي. أنا لا أشتكي".