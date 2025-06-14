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فنون ومشاهير

أطل بملامح حزينة.. تامر حسني يكشف آخر التطورات الصحية لابنه "آدم"

Lebanon 24
14-06-2025 | 02:22
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شكر الفنان المصري تامر حسني خلال حفله الذي أقيم في الكويت كل من قام بالدعاء لابنه بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية. 
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وقال تامر: "بشكر كل حد فيكوا اطمن علي ابني ودعا له.. ربنا يحفظكم كلكم يارب".

وطمأن حسني جمهوره على الحالة الصحية لنجله آدم، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر تامر حسني قائلًا: "لكل الغالين اللي اهتموا بتعب ابني الحمد الله الوضع مستقر بعد العملية الثانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير ودائمًا بقول على دعواتكم الكريمة لكم مثلها وأضعاف أضعافها".
 
 
وظهر تامر خلال لقاء إعلامي الذي أجراه فور وصوله الكويت وملامح الحزن تسيطر على شكله، وحتى نبرة صوته أثناء الحديث لم تكن التي يعرفها جمهوره، وحاول تامر خلال اللقاء أن يكون متماسكاً محاولاً الابتسام ومجاراة المذيع، وأرجع جمهوره تلك الحالة بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها نجله آدم.
 
 
 
وكان الفنان تامر حسني، كشف تفاصيل حالة نجله الصحية بعد دخوله العناية المركزة، موضحًا أنه خضع لعمليتين جراحيتين بسبب انفجار الزائدة، موجهًا نصائح لمتابعيه بضرورة أخذ حذرهم من الأعراض التي تسبق انفجار الزائدة.
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