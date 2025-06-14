بعد ارتدائها الحجاب.. هل عادت الفنانة الشهيرة إلى طليقها ووالد أبنائها؟

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تسببت الفنانة بجدل واسع على ، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها عودتها الى مرة أخرى مسقط رأس والد أبنائها ومكان معيشتهم، خاصة بعد ارتدائها للحجاب من جديد وحذف صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وعقب التغيرات التي حدثت لحلا بالفترة الأخيرة، بدأ الجمهور في طرح التساؤلات حول ما إذا كانت قد عادت من جديد لطليقها الكندي والد أبنائها، خاصة أنها استقرت حاليًا بكندا وبدأت من جديد بنشر يومياتها ورحلتها مع الحجاب والقرآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.ولكن حتى هذه اللحظة لم تصرح حلا شيحة، بأي شيء يخص عودتها الى طليقها الكندي ووالد أولادها، ولكنها تمارس حياتها الطبيعية في كندا رفقة أبنائها الأربعة.وكان زواج حلا شيحة والكندي يوسف ، قد استمر لمدة 12 عامًا، وأعلنت اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب، وأنجبا أبناءهما الأربعة، وبشكل مفاجئ انفصلت حلا عن هاريسون في 2019، وبعدها خلعت الحجاب وعادت للفن مرة أخرى.(لها)