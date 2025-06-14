بعد زواجها للمرة الثالثة.. هكذا ردت إعلامية شهيرة على متابعة انتقدتها

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بعد الانتقادات التي وُجهت لها بعد حديثها عن زواجها للمرة الثالثة، ردت الإعلامية أسما على ذلك، مؤكدة أنها لم تبرر زواجها وإنما شاركت رحلتها الشخصية.وردّت أسما على متابعة انتقدتها عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستغرام" وقالت: "شكرًا على رأيك، رغم الأسلوب غير اللائق فيه، بس خليني أوضحلك كام حاجة يمكن تفيدك وتخفف شوية من الحدة اللي جواكي".أشارت: "الجواز مش ميثاق غليظ بس، الجواز كمان سكينة ومودة ورحمة، ولو ما توفرتش الحاجات دي بيبقى من إن الإنسان يعيد اختياراته مش يتمادى في غلط المجرد يرضي الناس".تابعت: "أنا ما بررتش إني اتجوزت أنا شاركت رحلة شخصية يمكن واحدة تانية تستمد منها أمل أو تتعلم منها حاجة مش معنى إنك إنتي أو غيرك مش شايفين ده مهم، يبقى مش مهم".أوضحت: "احترامك للستات اللي ربوا ولادهم لوحدهم شيء يحترم، بس استخدامك لتضحياتهم علشان تهيني واحدة تانية اختارت إنها تكمل حياتها بالجواز ده تناقض وقلة عدل كل ست حرة تختار بطريقتها".استطردت: "فكرتك عن الأدب والاحترام مرتبطة بالصمت والكبت، لكن الحقيقة إن الأدب الحقيقي هو إننا نتكلم من غير ما نجرح، نحترم اختيارات بعض حتى لو مختلفة، وتبطل نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية".وأضافت: "أنا ما طلبتش من حضرتك تتابعيني ولا حاجات "أسفل" زي ما قلتي، بس واضح إنك شفتي وفضلتي تتابعي فالسؤال هنا: هو أنا فعلًا اللي مستفزة ولا فيكي حاجة بتتواجه فجأة قدامي؟".واختتمت أسما ردها قائلة: "وأخيرا، لو فعلاً عايزة تربي ولادك على الصح، فاعملي كده بالفعل مش بالكلام، لأن التربية تبدأ باحترام الآخرين مش بهدمهم".(لها)