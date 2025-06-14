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فنون ومشاهير
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مخرجاً شهيراً
Lebanon 24
14-06-2025
|
10:42
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غيّب الموت المخرج المسرحي المصري
سعيد عزام
بعد صراع طويل مع المرض.
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ونعى الفنان
أشرف زكي
نقيب المهن التمثيلية، الراحل، داعيًا الله أن "يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان".
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