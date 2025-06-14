بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مخرجاً شهيراً

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غيّب الموت المخرج المسرحي المصري بعد صراع طويل مع المرض.ونعى الفنان نقيب المهن التمثيلية، الراحل، داعيًا الله أن "يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان".