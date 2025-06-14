بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. هذا موعد خروج الفنان الشهير من المستشفى

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طمأن ، مدير أعمال الفنان ، جمهور النجم على حالته الصحية، بعد أن دخل المستشفى قبل أيام لتلقي العلاج إثر وعكة صحية مفاجئة.وأكد حسن في تصريحات لموقع "فوشيا" أن المهندس خرج من دائرة الخطر، ويستمر في البقاء بالمستشفى فقط لمزيد من الاطمئنان، مرجحًا خروجه خلال الساعات المقبلة لاستكمال فترة النقاهة في منزله.وفي السياق ذاته، كشف ، الرئيس التنفيذي لشركة للصوتيات والمرئيات، أنه زار المهندس في المستشفى بمدينة جدة، مطمئناً محبيه عبر منشور له على منصة "إكس":"الحمد لله، بدأت حالته بالتحسن وسيغادر المستشفى غداً بإذن الله، وخطاك السوء يا ماجد".وتلقى المهندس سيلاً من الدعوات بالشفاء من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن سعادتهم بتحسن وضعه الصحي، متمنين له تمام العافية وعودته سريعاً لنشاطه الفني. ومن أبرز التعليقات التي انتشرت: "الله يبشركم بالخير.. أجر وعافية إن شاء الله، ما تشوف شر يا برنس".وكانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، 11 حزيران، عن نقل المهندس إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث تلقى العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص. وعبّرت إدارة روتانا عن دعمها الكامل للفنان في رسالة نشرتها عبر "إنستغرام" جاء فيها: " والتقدير للفنان الكبير ماجد المهندس.. عساها أجر وعافية ودمت بصحة سالمًا".يُشار إلى أن العارض الصحي جاء بعد أيام قليلة من أداء المهندس مناسك الحج لهذا العام برفقة فريقه الإداري ومجموعة من الأصدقاء المقربين. وقد تداول الجمهور صوراً ومقاطع فيديو له خلال المناسك، وهو يرتدي ملابس الإحرام، في مشاهد لاقت إعجاب المتابعين الذين تمنوا له حجاً مبروراً وصحة دائمة. (فوشيا)