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فنون ومشاهير

الرقم 13... "تعويذة الحظ" التي رافقت تايلور سويفت في الفن والحياة!

Lebanon 24
14-06-2025 | 23:30
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بالنسبة للكثيرين، يشكّل الرقم 13 فأل شؤم، لكن تايلور سويفت حوّلته إلى شعار للنجاح وتميمة حظ تلازمها في كل خطواتها، منذ ولادتها وحتى أبرز لحظات مسيرتها الفنية.
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وُلدت سويفت في 13 ديسمبر 1989، لكن المصادفة الأغرب جاءت عندما أتمّت عامها الثالث عشر في يوم الجمعة 13 – اليوم الذي يعتبره كثيرون “نحسًا” في الثقافة الغربية. إلا أن سويفت قلبت المعادلة تمامًا، فبات الرقم الذي يُخشى منه تقليديًا رمزًا لانتصاراتها المتتالية.

خلال جولتها الشهيرة "Fearless" عامي 2009 و2010، دأبت سويفت على رسم الرقم 13 على يدها قبل اعتلاء المسرح، مؤكدة في مقابلة مع mtv: "أرسم الرقم 13 لأنّه رقم حظي... وارتبطت به مواقف رائعة في حياتي، لدرجة أن ظهوره بات نذير خير دائمًا".

ومن تلك اللحظات، فوز ألبومها الأول بجائزة ذهبية بعد 13 أسبوعًا فقط من صدوره، وجلوسها في الصف الثالث عشر خلال حفلات جوائز كبرى، أو حتى إعلانها عن ألبومات جديدة خلال مناسبات مرتبطة بالرقم 13.

الرقم الذي تحوّل إلى أيقونة في عالم "سويفتيز"، أدرجته المغنية في تفاصيل أعمالها الفنية بدقة متناهية: في ألبومها "Red" عام 2012، كانت أغنية "Lucky One" – التي تكرّر فيها كلمة "محظوظ" 13 مرة – هي الترتيب الثالث عشر في قائمة الأغاني. كما حرصت على أن تمتد مقدمتها 13 ثانية فقط.

وفي لمحة رمزية أخرى، أطلقت ألبومها "Evermore" قبل يومين فقط من عيد ميلادها الحادي والثلاثين، معتبرة أن الرقم 31 يعكس الرقم 13 مقلوبًا، وبالتالي "هو أيضاً يحمل معنى خاصًا". أما ألبوم "Folklore" الذي سبق "Evermore"، فقد ضمّا معًا 31 أغنية – صدفة أم تصميم مقصود؟ جمهورها لا يعتقد أنه مجرد حظ.

وتتوالى الإشارات: خلال ظهورها الـ13 في مباريات فريق "كانساس سيتي تشيفز" لدعم حبيبها لاعب كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي، فاز الفريق بلقب "سوبر بول" عام 2024، في المباراة التي حملت الرقم 58... حيث 5+8=13!

وفي احتفالها بجائزة غرامي الثالثة عشرة عن ألبوم "Midnights"، صعدت تايلور إلى المسرح لتعلن أمام جمهورها: "إنها جائزتي رقم 13... ورقمي المحظوظ. لا أعلم إن سبق أن أخبرتكم بذلك".

قد يبدو الرقم 13 مثيرًا للجدل في الثقافة الشعبية، لكنه مع تايلور سويفت أصبح رمزًا للثقة، والإرادة، والانتصار الشخصي. وبينما يرى البعض في الأرقام مجرد أرقام، تجد سويفت فيها رواية كاملة، مكتوبة بموسيقى وإيمان لا يتزعزع بأن الحظ... قد يأتيك في نسخته الثالثة عشرة.
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