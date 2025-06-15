بعد 20 عاما من الزواج.. نجما هوليوود يعلنان انفصالهما

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في مشهد هادئ، بعيد عن دراما الانفصالات الهوليوودية المعتادة، أعلن النجمان وإيسلا فيشر رسميًا انتهاء إجراءات طلاقهما بعد علاقة دامت أكثر من عشرين عامًا، بقيمة تسوية بلغت 120 مليون جنيه إسترليني.وفي بيان مشترك نُشر مساء حزيران، عبر حساباتهما على إنستغرام، قال : "تمّ الانتهاء من إجراءات طلاقنا. نحن فخوران بكل ما حققناه معًا، ومع استمرار احترامنا الكبير لبعضنا البعض، سنبقى أصدقاء وملتزمين بتربية أطفالنا الرائعين معًا. نطلب من مواصلة احترام خصوصية أطفالنا".بدأت قصة الثنائي عام 2001 حين التقى النجمان لأول مرة، وتوّجا علاقتهما بالزواج عام 2010. خلال تلك السنوات، رزقا بثلاثة أطفال، وبنيا حياة عائلية أبقياها عمومًا بعيدة عن أضواء الشهرة.الانفصال، الذي تم بهدوء في عام 2023، أُعلن عنه رسميًا في نيسان 2024، عبر منشور لافت يتضمن صورة لهما بملابس التنس، كتبا فيه: "بعد مباراة تنس طويلة استمرت لأكثر من عشرين عامًا، وضعنا أخيرًا مضاربنا جانبًا".في تصريحات لاحقة، وصفت إيسلا تجربة الطلاق بأنها "منحنى تعلّم صعب"، وقالت لصحيفة صنداي تايمز: "لقد تعلّمتُ الكثير عن نفسي خلال هذه التجربة. لم أتخيل قط أن عائلتي ستُفصل، لكننا أبوان ملتزمان ومحبّان. الأطفال هم أهم شيء، ونحن نعيد بناء صورة جديدة وصحية لعائلتنا".بعد الطلاق، شوهدت فيشر تقيم في منتجع ألماني فاخر معروف ببرامج الاستشفاء الجسدي والنفسي، بينما يواصل بارون التزامه بأعماله الفنية. (national world)