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فنون ومشاهير

بعد أن تعرض لوعكة صحية.. هذا جديد الحالة الصحية لماجد المهندس

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:35
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بدأ الفنان العراقي ماجد المهندس يتماثل للشفاء تدريجياً بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جدة، وفق ما أكده سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، عقب زيارته للمستشفى.
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وأوضح الهندي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الحالة الصحية للمهندس تشهد تحسنًا ملحوظًا، مضيفًا أن الفريق الطبي يتوقع خروجه من المستشفى غدًا الإثنين. وقال: "الحمد لله بدأ يتماثل للشفاء، وحالته في تحسن".

وكانت "روتانا" قد أعلنت سابقًا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أن المهندس تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله العاجل لتلقي الرعاية الطبية، مؤكدة أن حالته تحظى بمتابعة دقيقة من الطاقم الطبي المختص.

كما أعربت الشركة في بيانها عن تمنياتها له بالشفاء العاجل، مشيدة بمكانته كأحد أبرز نجوم الغناء العربي، وواصفة إياه بـ"صوت الحب والنجم البارز في سماء الأغنية". (العين)

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