من قصدت؟ سيرين عبد النور تنشر عبارة نارية وتشعل مواقع التواصل

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أثارت الفنانة جدلًا واسعًا على بعد نشرها عبارة لافتة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام.وكتبت سيرين في المنشور:"لا تقترب أبداً من الثور من الأمام، أو الحصان من الخلف، أو الأحمق من أي اتجاه".العبارة التي بدت وكأنها تحمل رسالة مبطّنة، أشعلت تفاعل المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أنها مجرد حكمة شعبية، وبين من اعتبر أنها موجّهة إلى أحد الأشخاص دون تسميته.ولم تُعلّق سيرين على التفسيرات أو التكهنات، ما زاد من الغموض وأثار فضول جمهورها لمعرفة خلفية هذا المنشور.