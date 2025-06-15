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فنون ومشاهير

عمرو دياب يشرف على تسجيل أغنية ابنته جنا

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:00
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كشفت جنا، ابنة النجم الكبير عمرو دياب، عن تسجيلها أغنية جديدة تحت إشراف والدها، حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وصور من داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيلها الأغنية، وظهر والدها عمرو دياب وهو جالس يستمع لها أثناء التسجيل ويعطي لها النصائح، ما فتح الباب التكهنات حول تحضير ديو غنائي يجمعهما قريباً.
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وظهرت جنا وهي تمسك بسماعات التسجيل، فيما بدا الهضبة حاضراً خلال الكواليس رفقة الموزع الموسيقي أسامة الهندي، ما زاد من حماس الجمهور الذي عبر عن رغبته في عمل مشترك بين الأب وابنته.

يُذكر أن جنا شاركت مؤخرًا والدها الغناء في حفله بإمارة أبوظبي، حين صعدت على المسرح وقدّمت معه أغنية "وغلاوتك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما سبق أن ظهرت معه في أغنية "جميلة" عام 2020 من ألبوم "سهران"، وقدمت خلالها مقطعاً باللغة الإنجليزية من كلماتها.

يُذكر أن عمرو دياب كشف خلال تألقه مؤخرًا في إحدى الحفلات الغنائية، عن موعد طرح ألبومه الجديد.

وقال عمرو دياب: "أنا هنزل الألبوم الجديد بعد العيد، وحاولت أعمل زي زمان عشان أنتو بتطلبوا كده، بس لقيت الموضوع صعب عشان الزمن اتغير، بس في أغاني كتيرة هتعجبكم".

ويضم ألبوم عمرو دياب 12 أغنية، ويتعاون في ألبومه مع الملحن عزيز الشافعي والشاعرين تامر حسين وأيمن بهجت قمر في ألبوم ينتظر طرحه قبل نهاية موسم الصيف. (لها)
 

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