عمرو دياب يشرف على تسجيل أغنية ابنته جنا

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كشفت جنا، ابنة النجم الكبير ، عن تسجيلها أغنية جديدة تحت إشراف والدها، حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو وصور من داخل أحد الاستوديوهات أثناء تسجيلها الأغنية، وظهر والدها عمرو وهو جالس يستمع لها أثناء التسجيل ويعطي لها النصائح، ما فتح الباب التكهنات حول تحضير ديو غنائي يجمعهما قريباً.وظهرت جنا وهي تمسك بسماعات التسجيل، فيما بدا الهضبة حاضراً خلال الكواليس رفقة الموزع الموسيقي ، ما زاد من الجمهور الذي عبر عن رغبته في عمل مشترك بين الأب وابنته.يُذكر أن جنا شاركت مؤخرًا والدها الغناء في حفله بإمارة ، حين صعدت على المسرح وقدّمت معه أغنية "وغلاوتك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما سبق أن ظهرت معه في أغنية "جميلة" عام 2020 من ألبوم "سهران"، وقدمت خلالها مقطعاً باللغة من كلماتها.يُذكر أن عمرو دياب كشف خلال تألقه مؤخرًا في إحدى الحفلات الغنائية، عن موعد طرح ألبومه الجديد.وقال عمرو دياب: "أنا هنزل الألبوم الجديد بعد العيد، وحاولت أعمل زي زمان عشان أنتو بتطلبوا كده، بس لقيت الموضوع صعب عشان الزمن اتغير، بس في أغاني كتيرة هتعجبكم".ويضم ألبوم عمرو دياب 12 أغنية، ويتعاون في ألبومه مع الملحن والشاعرين وأيمن في ألبوم ينتظر طرحه قبل نهاية . (لها)