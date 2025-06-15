المشروع x يدخل قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية

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حقق فيلم المشروع x نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية منذ طرحه في دور السينمائية المختلفة، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن حوالي 105 ملايين جنيه بعد حوالي 24 يومًا من انطلاقه، ليحتل الفيلم بعدها المركز السادس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما بعد أفلام: "ولاد رزق 3، سيكو سيكو، بيت الروبي، الحريفة 2، كيرة والجن".ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره فى خمس دول هى: مصر، ، ، ، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائى العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم ، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم ، وهنا الزاهد. (اليوم السابع)