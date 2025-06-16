بعد طلاق والديه.. ابن أحمد السقا يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة وهذه حالته (صورة)

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ونشر الفنان الشاب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورةً جمعت شقيقه حمزة داخل أحد المستشفيات، وظهر حمزة وهو مستلقٍ على سرير طبي، فيما بدا عليه التعب، واكتفى ياسين بالتعليق عليها: "الحمد لله على السلامة". تعرّض حمزة السقا نجل الفنان المصري لأزمة صحية مُفاجئة من دون تفاصيلها.ونشر الفنان الشاب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورةً جمعت شقيقه حمزة داخل أحد المستشفيات، وظهر حمزة وهو مستلقٍ على سرير طبي، فيما بدا عليه التعب، واكتفى ياسين بالتعليق عليها: "الحمد لله على السلامة".

يُذكر أن ياسين السقا شارك مؤخرًا في موسم 2025 ، من خلال مسلسل " "، الذي أخرجه .



إلى ذلك كان الففنان أحمد السقا، كشف موقفه من الزواج مرة أخرى بعد طلاقه من الإعلامية .



وقال السقا خلال لقائه في برنامج تفاعلكم، الذي يُعرض على : "لم أفكر حاليًا في الزواج، وبالنسبة لي أبنائي الثلاثة أهم شيء في حياتي".