26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد طلاق والديه.. ابن أحمد السقا يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة وهذه حالته (صورة)
Lebanon 24
16-06-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض حمزة السقا نجل الفنان المصري
أحمد السقا
لأزمة صحية مُفاجئة من دون
الكشف عن
تفاصيلها.
Advertisement
ونشر الفنان الشاب
ياسين السقا
عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورةً جمعت شقيقه حمزة داخل أحد المستشفيات، وظهر حمزة وهو مستلقٍ على سرير طبي، فيما بدا عليه التعب، واكتفى ياسين بالتعليق عليها: "الحمد لله على السلامة".
يُذكر أن ياسين السقا شارك مؤخرًا في موسم
دراما رمضان
2025 ، من خلال مسلسل "
سيد الناس
"، الذي أخرجه
محمد سامي
.
إلى ذلك كان الففنان أحمد السقا، كشف موقفه من الزواج مرة أخرى بعد طلاقه من الإعلامية
مها الصغير
.
وقال السقا خلال لقائه في برنامج تفاعلكم، الذي يُعرض على
قناة العربية
: "لم أفكر حاليًا في الزواج، وبالنسبة لي أبنائي الثلاثة أهم شيء في حياتي".
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضها لأزمة صحية مُفاجئة وعدم قدرة الأطباء على تشخيص حالتها.. هذا ما طلبته ملك أحمد زاهر (صور)
Lebanon 24
بعد تعرّضها لأزمة صحية مُفاجئة وعدم قدرة الأطباء على تشخيص حالتها.. هذا ما طلبته ملك أحمد زاهر (صور)
16/06/2025 10:37:12
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
بعد 3 أسابيع على زفافهما.. تعرّض زوجة فنان شهير لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
16/06/2025 10:37:12
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار حبسها لمدة 3 سنوات.. تعرّض والدة فنانة شهيرة لأزمة صحية (صورة)
Lebanon 24
بعد قرار حبسها لمدة 3 سنوات.. تعرّض والدة فنانة شهيرة لأزمة صحية (صورة)
16/06/2025 10:37:12
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
"3 أيام تعبانة"... فنانة شابة تكشف عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
16/06/2025 10:37:12
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصبحت شابة جميلة جداً.. ابنة نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في أحدث إطلالة لها (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة جداً.. ابنة نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في أحدث إطلالة لها (فيديو)
03:00 | 2025-06-16
16/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:00 | 2025-06-16
16/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تُروج لألبومها الجديد بحفلٍ استثنائي
Lebanon 24
نوال الزغبي تُروج لألبومها الجديد بحفلٍ استثنائي
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
04:13 | 2025-06-15
15/06/2025 04:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
Lebanon 24
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
07:40 | 2025-06-15
15/06/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:30 | 2025-06-15
15/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
03:50 | 2025-06-15
15/06/2025 03:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاجأة في "قنبلة" تدمر "نووي إيران".. ما هي؟!
Lebanon 24
المفاجأة في "قنبلة" تدمر "نووي إيران".. ما هي؟!
15:00 | 2025-06-15
15/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:00 | 2025-06-16
أصبحت شابة جميلة جداً.. ابنة نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار في أحدث إطلالة لها (فيديو)
02:00 | 2025-06-16
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
00:00 | 2025-06-16
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
23:00 | 2025-06-15
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
نوال الزغبي تُروج لألبومها الجديد بحفلٍ استثنائي
16:00 | 2025-06-15
المشروع x يدخل قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
16/06/2025 10:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24