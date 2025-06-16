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فنون ومشاهير

بعد طلاق والديه.. ابن أحمد السقا يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة وهذه حالته (صورة)

Lebanon 24
16-06-2025 | 01:00
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تعرّض حمزة السقا نجل الفنان المصري أحمد السقا لأزمة صحية مُفاجئة من دون الكشف عن تفاصيلها.
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ونشر الفنان الشاب ياسين السقا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورةً جمعت شقيقه حمزة داخل أحد المستشفيات، وظهر حمزة وهو مستلقٍ على سرير طبي، فيما بدا عليه التعب، واكتفى ياسين بالتعليق عليها: "الحمد لله على السلامة".
 
 
 
 
يُذكر أن ياسين السقا شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ، من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي أخرجه محمد سامي

إلى ذلك كان الففنان أحمد السقا، كشف موقفه من الزواج مرة أخرى بعد طلاقه من الإعلامية مها الصغير.

وقال السقا خلال لقائه في برنامج تفاعلكم، الذي يُعرض على قناة العربية: "لم أفكر حاليًا في الزواج، وبالنسبة لي أبنائي الثلاثة أهم شيء في حياتي".
 
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