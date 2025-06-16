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فنون ومشاهير
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
16-06-2025
|
02:00
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توفي بشكل مُفاجئ أمس الأحد
المهندس محمد
صلاح الشرنوبي
، نجل الموسيقار المصري الراحل صلاح الشرنوبي.
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وأعلن خبر الوفاة الفنان
محمد الشرنوبي
، ابن عم الراحل، من خلال منشور عبر خاصية الستوري على حسابه في "إنستغرام" قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وأخي الكبير المهندس
محمد صلاح
الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي وشقيق زياد ورامي الشرنوبي".
وبحسب تصريحات من مصادر مقربة للأسرة فإن وفاة نجل صلاح الشرنوبي جاءت فجأة، حيث حاول ذووه إيقاظه صباحاً، إلا أنه كان قد فارق الحياة، بدون أعراض مرضية أو مقدمات.
ونعت
جمعية المؤلفين
والملحنين في مصر الراحل، وكتبت عبر حسابها بفيسبوك: "يتقدم
مجلس الإدارة
والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرة الملحن الكبير صلاح الشرنوبي في وفاة نجله محمد صلاح الشرنوبي، سائلين
المولى
عز وجل
أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويتغمد الفقيد برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله بواسع رحمته".
يُشار إلى أن الراحل هو الابن الأكبر للموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، أحد أبرز أعلام الموسيقى في العالم العربي، والذي قدّم أعمالاً شهيرة خلال مسيرته الطويلة، وله 4 بناء هم: محمد، وعمر، وزياد، ورامي.(24)
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