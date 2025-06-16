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فنون ومشاهير
بعد انفجار الزائدة وخضوعه لعمليتين.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
Lebanon 24
16-06-2025
|
04:00
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بعد أيام عصيبة مرّ بها إثر انفجار الزائدة الدودية وخضوعه لعمليتين جراحيتين دخل على أثرهما العناية المركزة، طمأنت خديجة رحموني، والدة الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
، جمهور ابنتها والفنان المصري
تامر حسني
، على الحالة الصحية لحفيدها "آدم".
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وفي رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستغرام"، عبّرت رحموني عن امتنانها لكل من ساند العائلة بالدعاء، قائلة: "شكراً لكلّ الناس من جميع بقاع العالم الذين دعوا بقلوب صادقة لحفيدي آدم. الحمد لله، يتماثل للشفاء"، وأضافت: "نطلب منكم مزيداً من الدعاء حتى يخرج من المستشفى ويقف على قدميه. حفظكم الله جميعاً".
من جانبه، شارك الفنان تامر حسني تطورات الحالة الصحية لابنه مع متابعيه، مؤكداً استقرار وضعه بعد العملية الثانية، وكتب عبر حسابه على "
فيسبوك
": "لكلّ الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني، الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية، وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم، اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم".
وأضاف: "ربنا يتمم الشفاء على خير، ولكم مثل دعواتكم وأضعافها. شكراً يا أغلى الناس، ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم".
وكشف حسني في منشورات سابقة أن أعراض ابنه بدأت بسخونة بسيطة، ولم تكن تنذر بالخطر، لكن الوضع تطوّر بشكل مفاجئ.
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