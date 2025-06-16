"من أجل لبنان ومستقبل شبابه".. أمسية فنية لمروان خوري في سيدة اللويزة

أحيا الفنان حفلاً خيرياً بعنوان "من أجل ومستقبل شبابه" في لدعم طلابها.

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وقد حضر الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية وأعضاء أسرة الجامعة.



وفي كلمته، أكد أن "لبنان بلد الجمال والثقافة والانفتاح"، مشدداً على أن "الفن يساهم في بناء الوعي وترسيخ القيم الإنسانية، خاصة في لما له من أثر في تكوين شخصية الطالب".



بدوره، رحب الأب بالحضور، معتبراً أن "الجامعة ليست فقط مكاناً للعلم بل لاحتضان الفن والثقافة، اللذين يشكلان جوهر الرسالة التربوية"، مشيراً إلى دور الفن في مواجهة التحديات كملاذ يعيد الإنسان إلى إنسانيته.



وفي الختام، قدم الأب هدية تذكارية للفنان مروان خوري.