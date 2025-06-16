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فنون ومشاهير
"من أجل لبنان ومستقبل شبابه".. أمسية فنية لمروان خوري في سيدة اللويزة
Lebanon 24
16-06-2025
|
09:10
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أحيا الفنان
مروان خوري
حفلاً خيرياً بعنوان "من أجل
لبنان
ومستقبل شبابه" في
جامعة سيدة اللويزة
لدعم طلابها.
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وقد حضر الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية وأعضاء أسرة الجامعة.
وفي كلمته، أكد
خوري
أن "لبنان بلد الجمال والثقافة والانفتاح"، مشدداً على أن "الفن يساهم في بناء الوعي وترسيخ القيم الإنسانية، خاصة في
المؤسسات التعليمية
لما له من أثر في تكوين شخصية الطالب".
بدوره، رحب
رئيس الجامعة
الأب
بشارة الخوري
بالحضور، معتبراً أن "الجامعة ليست فقط مكاناً للعلم بل لاحتضان الفن والثقافة، اللذين يشكلان جوهر الرسالة التربوية"، مشيراً إلى دور الفن في مواجهة التحديات كملاذ يعيد الإنسان إلى إنسانيته.
وفي الختام، قدم الأب
الخوري
هدية تذكارية للفنان مروان خوري.
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