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فنون ومشاهير

خطيبته السابقة ماري نعته... الموت يُغيّب فناناً عن 61 عاماً

Lebanon 24
16-06-2025 | 09:08
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تُوفي المغني ومنسق الأغاني الشهير ومؤسس فرقة "نايتكراولرز" جون ريد، عن عمر ناهز 61 عاماً.
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ونعت ماري كياني مغنية فرقة "TTF" السابقة وخطيبته السابقة، جون بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل، مستذكرة بدايات علاقتهما وحياتهما المشتركة في لندن وغلاسكو، وذكريات تأسيس "نايتكراولرز"، وجولاتهما الموسيقية معاً. (ارم نيوز)
 
 
 
رحيل ملحن النجوم جون ريد عن 61 عامًا
 
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