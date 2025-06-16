خطيبته السابقة ماري نعته... الموت يُغيّب فناناً عن 61 عاماً

تُوفي المغني ومنسق الأغاني الشهير ومؤسس فرقة "نايتكراولرز" ، عن عمر ناهز 61 عاماً.

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ونعت ماري كياني مغنية فرقة "TTF" السابقة وخطيبته السابقة، جون بكلمات مؤثرة عبر وسائل التواصل، مستذكرة بدايات علاقتهما وحياتهما المشتركة في وغلاسكو، وذكريات تأسيس "نايتكراولرز"، وجولاتهما الموسيقية معاً. (ارم نيوز)