أصيب بشلل في الوجه وفقدان السمع.. نجم شهير يروي ما حصل معه (صورة)

شارك الممثل مارت يازجي تفاصيل من حياته الشخصية في حلقة مؤثرة من برنامج Empati الذي يقدّمه تايلان ، كاشفًا عن طفولة مليئة بالتحديات، وفقدان والده في سن مبكرة، وحتى معاناته الصحية التي غيّرت نظرته للحياة والفن.

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وتحدث مارت بهدوء وصدق، عن نشأته وسط ضغوط الحياة المادية، قائلاً: "أذكر والدي ووالدتي وهما يعملان طوال الوقت… لم نكن تعساء، لكننا كنا نواجه صعوبات مادية. مأمورو الحجز كانوا يزورون بيتنا، وأتذكر أنني كنت أخبئ الخلاط الكهربائي عنهم."



وأضاف: "تلك المرحلة مرت بسرعة. بعد الثانوية، توفي والدي وبدأت العمل مباشرة. كأنني كبرت فجأة… حتى أنني نسيت أنني كنت طفلًا. نشأت في الشارع."



ولم تتوقف التحديات عند الجانب المادي فقط، بل مرّ مارت أيضًا بتجربة صحية قاسية تمثلت في إصابته بشلل في الوجه، وهي أزمة تركت أثرًا كبيرًا في نفسيته.



وقال نجم "البراعم الحمراء" إنه في احد الأيام وتحديدًا في عام 2021 استفاق من النوم ليكتشف تعرض الجزء الأيمن من وجه لـ "الشلل" وفقدان السمع بنسبة 30%، وقال إنه خضع للعلاج لمدة 6 أشهر قبل أن تتحسن صحته بالكامل.(البوابة)