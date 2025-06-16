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فنون ومشاهير
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
Lebanon 24
16-06-2025
|
15:38
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تحدثت
شام
الذهبي، ابنة الفنانة
السورية
أصالة نصري
، عن طبيعة علاقتها بآدم ابن الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
والنجم المصري
تامر حسني
، مؤكدة ارتباطاً عاطفياً تجاهه منذ سنوات، إلى جانب إشارة ضمنية إلى أمنية مستقبلية مشتركة تجمعها مع والدة الطفل.
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وفي ظهور إعلامي لها على هامش حفل افتتاح الفرع الثاني لعيادتها التجميلية "Dao Derma" في العاصمة
القطرية
الدوحة
، أعربت شام عن محبتها الشديدة لآدم، نجل تامر حسني وبسمة بوسيل، واصفة إياه بأنه مقرّب منها منذ طفولته.
وفي تعليق مفاجئ، أكدت وجود "اتفاق ضمني" بينها وبين بسمة على أمنية بأن يرتبط آدم بابنتها جيهان مستقبلاً، قائلة إنها تريد أن تكون بسمة "حماة
جيجي
" وتامر "حماها"، في لفتة لطيفة تعكس تقارب العائلتين.
وأشارت شام إلى أن الطفل لا يزال يخضع للرعاية الطبية داخل المستشفى، من دون
الكشف عن
تفاصيل إضافية حول تطوراته الصحية الأخيرة، لكنها عبّرت عن أملها في تحسنه الكامل.(24)
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