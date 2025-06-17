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فنون ومشاهير

"بحاجة إلى تنظيف".. فنانة شهيرة تُهاجم الوسط الفني السوري!

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:34
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اعتبرت الفنانة السورية جيني إسبر ان الوسط الفني السوري بحاجة إلى تنظيف نفسه بنفسه للعودة إلى أساسه النقي بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية والمجاملات التي من شأنها أن تفسد الإبداع.
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وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست "مع نور الدين"، إن الممثل الحقيقي يجب أن ينال مكانته بناء على موهبته، لا على العلاقات، على حد تعبيرها.

وشددت جيني في تصريحاتها على أن عفويتها وبساطتها مثلتا عائقًا بالنسبة لها أمام بعض الفرص التمثيلية، مؤكدة أن التمثيل لم يعد مقتصرًا على الوقوف أمام كاميرات التصوير، لافتة إلى أن المخرجين باتوا يفضلون حاليًّا أصحاب البريستيج والثقة المبالغ فيها دون الأشخاص العفويين.

كما انتقدت جيني أسلوب اختيار الممثلين للمشاركة في الأعمال التمثيلية، مشيرة إلى أن الموهبة وحدَها لم تعد كافية في مواجهة هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي على معايير الانتشار الفني.

وأوضحت، "اليوم يبحثون عن نجم الترند وعدد المتابعين، حتى لو لم تتوافر لديه الموهبة، حتى بات الأمر قائمًا في الوقت الراهن على أن من يجيد التسويق لنفسه، هو من يتم بيع العمل باسمه". (إرم نيوز)
 
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