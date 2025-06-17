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فنون ومشاهير

"أنا راقصة".. ابنة عمرو دياب تُثير الجدل برفقة حبيبها الجديد (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:16
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أقيم أمس الإثنين العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر" في إحدى مولات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير بينهم: شيرين رضا، محمود حجازي، رشا مهدي، هيدي كرم، محمد علي رزق، وساندي.
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وكان من أبرز الحضور نور عمرو دياب التي أتت  لدهم والدتها شيرين رضا ولفتت الأنظار بظهورها برفقة حبيبها مدرب الرقص الشهير ياسين رشدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور وعدسات المصورين.

وفي تصريحات صحفية أدلت بها نور خلال تواجدها بالعرض، تحدثت بصراحة عن بعض الشائعات التي طالتها مؤخرًا، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
 
 
 
 
 
وأكدت نور أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن خطوبتها، موضحة: "حتى الآن مفيش خطوبة، وأنا حاليًا مركزة أكتر في شغلي كراقصة محترفة"، مضيفة أنها لا تسعى في الوقت الحالي لخوض تجربة التمثيل، حيث قالت بشكل حاسم: "أنا مش ممثلة، أنا راقصة محترفة، لكن لو حد ممكن يمثل فهو ياسين، هو اللي ممكن تشوفوه ممثل قريب".

وكانت الأقاويل حول وجود علاقة عاطفية، تجمع نور، وياسين رشدي قد زادت مؤخرًا، خاصة بعدما  وجه لها الأخير رسالة شديدة الرومانسية بمناسبة عيد ميلادها.

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