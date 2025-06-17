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فنون ومشاهير
سابقة قضائية في العالم العربي.. إليسا تنتصر على "وتري" إليكم ما حصل
Lebanon 24
17-06-2025
|
02:52
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بعد انتظار، أصدرت
محكمة دبي
الغرفة التجارية حكمًا نهائيًا لمصلحة الفنانة إليسا، يقضي بفسخ اتفاقية التوزيع التي كانت موقّعة مع شركة وتري منذ 12 آب 2023، ومنع الشركة من توزيع أو نشر أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس".
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وجاء القرار بعدما ثبت تعدّي شركة وتري على الحقوق الفنية والأدبية للفنانة إليسا، خاصة بعد طرح أغنية "وبطير" التي تسببت بنزاع قانوني حاد.
ويُعد الحكم سابقة قضائية في العالم العربي فيما يتعلق بحماية الملكية الفنية في العصر الرقمي.
ونصّ القرار على إلزام شركة وتري بتسليم كل مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي كانت توزع عبرها أغاني الفنانة.
وفصل نفسها تمامًا عن قناة إليسا على "
يوتيوب
"، واستعادة الأخيرة التحكم الكامل بها.(فوشيا)
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