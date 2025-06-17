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فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة ممثل معروف عن عمر 57 عاماً (صورة)

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:29
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في خبر حزين، توفي الممثل الأميركي ديفيد هيكيلي كينوي بيل، المعروف بدوره في النسخة الحية من فيلم "ليلو وستيتش" عن عمر يناهز 57 عامًا، وذلك بعد أسابيع قليلة من عرض الفيلم في دور السينما.
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وعبّرت شقيقته جالين في بيان مؤثر عبر فيسبوك عن حزنها، واصفةً شقيقها بأنه "لطيف، كريم، موهوب، وحنون"، وقالت إنه كان بمثابة الأب لها، وقد منح عائلته وأصدقاءه حبًّا غير مشروط.

وذكرت جالين، أن آخر مناسبة جمعتهم به كانت قبل أسبوعين فقط، حين دعاهم ديفيد لحضور العرض الأول للفيلم في كابولي، حيث جهز كل التفاصيل مسبقًا. 

وتحدثت عن حماسة الجمهور والتفاعل الكبير مع الفيلم، الذي أعاد تقديم قصة "ليلو وستيتش" الكلاسيكية في نسخة واقعية.

الفيلم الأصلي الذي صدر عام 2002 حقق نجاحًا نقديًّا وتجاريًّا، وعُرف بقصته المؤثرة عن فتاة مِن هاواي، وكائن فضائي يساعدها على لم شمل أسرتها.(إرم نيوز)

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