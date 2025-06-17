"أنا مكسور".. النجم الشهير يُثير الجدل مُجددا بتصريحاته (صورة)

مجددا أثار النجم الكندي الجدل من خلال منشور على "إنستغرام"، مؤكداً أنه يواجه صراعات مع الغضب والألم العاطفي.

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ووصف المغنّي الكندي نفسه بأنه "مكسور"، وكتب: "الناس يستمرون في إخباري بأنني بحاجة للعلاج. ألا تعتقدون أنه لو أنني كنت قادراً على إصلاح نفسي لفعلت ذلك؟ أعلم أنني مكسور، وأن لدي مشاكل مع الغضب"، مشيراً إلى أن محاولته تغيير نفسه لتتناسب مع ما يريده الآخرون جعلته يشعر "بالمزيد من التعب والغضب".

وأوضح أن معركته المستمرة مع التركيز على الذات والنمو ترهقه، مؤكداً أن إيمانه بالله هو الدافع يجعله يرغب في الاهتمام بالآخرين، رغم شعوره بالإرهاق من التفكير في نفسه.



ويأتي هذا الاعتراف الجديد بعد انتشار فيديو يُظهر جاستن بيبر في عطلة عيد الأب وهو يواجه مصوّري الباباراتزي بغضب وانفعال، ويطلب من المصوّرين الابتعاد وعدم التطفل على خصوصيته، قائلاً: "ليس اليوم، يا رجل. اغرب عن وجهي اللعين!".(لها)