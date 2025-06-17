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فنون ومشاهير

بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:28
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قامت الفنانة التونسية لطيفة بنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة جنائية أو ظروف غامضة تحيط بوفاة شقيقها الأكبر نور الدين، الذي وافته المنية مؤخرا، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.
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وفي تصريحات مؤثرة لها عبر إذاعة "موزاييك" التونسية، عبرت لطيفة عن حزنها العميق قائلة: "أخويا كان ملاك العيلة.. قبل ما يتوفى بساعتين كان بيتكلم معانا وبيضحك، وكان بيتابع الأخبار، وكان قلبه حزين جداً على اللي بيحصل في فلسطين وغزة."

وأضافت: "ربنا يكتب لنا موتة زيه.. مات على سريره، ومن دون أي ألم".

وشددت لطيفة على أن ما يتم تداوله من روايات مغلوطة حول وجود غموض أو عنف في الوفاة، غير صحيح على الإطلاق، لافتة إلى أن بعض الأشخاص تعمّدوا ترويج معلومات غير دقيقة تسيء للعائلة.

وقالت: "أخويا كان قريب من البيت، وما ردش على التليفون، كسروا الباب لقوه على السرير.. ده اللي حصل بالضبط. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيقول ويكتب أخبارا مش صحيحة".

وفي السياق ذاته أصدرت عائلة الفقيد بياناً رسمياً من تونس، نفت فيه صحة الشائعات المتداولة، مؤكدة أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية مفاجئة، وأن الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض أو مشكلات صحية سابقة، ما زاد من وقع الصدمة لدى العائلة والمقربين.(إرم نيوز)
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